Prêmio Sim à Igualdade Racial chama atenção para racismo no mercado de luxo

Zaynara, Dom Filó, Maria Preta, Djuena Tikuna, Altay Veloso, Gabz e os bois Caprichoso e Garantido complementam a festa.

Afroluxo e defesa dos direitos marcam novo momento

O Prêmio Sim à Igualdade Racial 2025 marca um ponto forte de divulgação das normas do Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro (CDICN), novo desdobramento do Afroluxo, uma iniciativa inédita da L'Oréal Luxo, uma divisão de negócio do Grupo, e pela MOVER.

O Afroluxo trabalha com enfrentamento ao racismo no mercado de luxo brasileiro, com transformação dos negócios e impacto positivo. As articulações do programa já criar protocolo de atendimento antirracista e ampliação de portfólio de cores de maquiagem, tendo como alvos marcas voltadas ao consumidor com maior poder de compra.

Agora, com o CDICN, promove uma reflexão sobre o Código de Defesa do Consumidor sob um olhar afrorreferenciado. As 10 propostas do código foram formuladas a partir da pesquisa "Racismo no Varejo de Beleza de Luxo", não têm validade legal mas apostam na moralidade para passar a valer nas lojas e shoppings do Brasil.

Uma das principais normas prevê alterar um comportamento comum nos pontos de comércio brasileiros: prontidão no atendimento. A proposta é que pessoas negras sejam atendidos tão logo cheguem ao estabelecimento, reparando uma exclusão histórica. Junto a este ponto, a norma que garante livre acesso e circulação visa impedir restrições nos estabelecimentos, que podem culminar em acusações racistas.