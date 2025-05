Rozan, Carosella e Robertita falam do poder em dar unfollow em quem faz mal

Bandeira vermelha se a nova trend do momento te ensina truques para afinar o nariz ou disfarçar o tamanho das coxas. A maquiadora Vanessa Rozan se junta à influenciadora Robertita e à cozinheira Paola Carosella para um papo sincerão sobre como colocar energia em você e não em padrões estéticos inalcançáveis e inspirações duvidosas que viralizam na internet.

"A mulher foi treinada visualmente para olhar o corpo e se comparar. As redes sociais apenas potencializam isso por conta do volume e da exposição constante a essas imagens editadas e filtradas. Agora, com o uso da inteligência artificial, essa situação se intensifica ainda mais", afirma Vanessa.

Elas estarão no Universa Talks 2025 para uma edição especial do programa "Lab da Beleza". O evento acontecerá no dia 17 de maio, às 14h, em São Paulo, com talks de Tati Bernardi, Maria Ribeiro, Titi Muller, MariMoon, Cris Guterres, Cris Fibe e outras mulheres incríveis.