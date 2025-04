Universa Talks: Você usa o mapa astral ao seu favor? Titi Vidal ensina como

O que os astros têm a ver com a energia feminina? O certo é que alguns deles falam diretamente com a força que habita as mulheres, segundo a astróloga e jornalista Titi Vidal, colunista do UOL.

Ela é uma das convidadas do Universa Talks 2025 e comandará sessões em grupo para falar sobre o poder dessa influência. O evento acontecerá no dia 17 de maio, às 14h, em São Paulo, com talks de Tati Bernardi, Maria Ribeiro, Vanessa Rozan, Titi Muller, Mari Moon, Cris Guterres, Cris Fibe e outras mulheres incríveis.

Titi Vidal conduzirá palestras para mostrar os diversos papéis que a energia feminina ocupa no mapa astrológico de cada uma de nós, descobrindo as diferentes facetas e dizendo como organizamos e melhoramos nossos pontos fortes e fracos.