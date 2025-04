Renata Vanzetto viveu perrengue e quase prostituição na Europa: 'Cilada'

Cheguei lá. [Disseram] 'Ah, você é a Renata? Renata, toma, põe sua roupa ali no banheiro'. E a hora que me deram minha roupa, eu falei: 'Oi?'. Era tipo um treco de peito, assim da Madonna. Imagina, eu tinha 17 anos. Renata Vanzetto

Apesar do desconforto, Renata trabalhou aquela noite vendendo bebidas no bar, mas a vivência foi ainda pior do que imaginava. No estabelecimento, o desempenho das funcionárias era medido pela quantidade de gorjetas recebidas, que eram depositadas em caixinhas identificadas com o nome de cada uma e presas nas costas.

"O cara lá ficou passando, vendo minha caixinha e estava sempre um terror porque as meninas estavam me roubando. Eu ganhei muita caixinha, tá? Que fique claro", disse ela.

A experiência encerrou com ela brigando com a equipe. "Eu briguei com todo mundo, saí chorando, quis voltar pro Brasil. Terror", resumiu a chef.

Após esse episódio, Renata conseguiu um emprego na França com um chef que conhecia de Ilhabela (SP), onde finalmente pôde trabalhar na cozinha. "Trabalhei nesse restaurante, fiquei três meses. Foi maravilhoso. E aí, voltei pra ilha, abri o Marakuthai [seu primeiro restaurante]", contou.

Maternidade Atípica: 'Nunca foi um desespero'