Ela foi atacada por companheiro com mordidas e perdeu 50% dos lábios

Alerta de gatilho: esse texto traz relato de violência contra a mulher.

Na segunda-feira de Carnaval, a recepcionista Maria Nadine Celestino, 28, foi vítima de uma agressão do então companheiro, Ederson Gomes, 40, com quem vivia no bairro de Vila Velha, em Fortaleza (CE).

O caso só foi divulgado agora porque a prima dela, Naíny Celestino de Freitas, 28, resolveu fazer um post nas redes sociais pedindo ajuda para arcar com os gastos financeiros no tratamento de Maria.