Apenas 32% das mulheres que trabalham alcançam cargos de gerência no Brasil

A participação feminina em posições de gerência chegou a 32% em 2024, um aumento modesto em relação aos 29% registrados quase dez anos antes, em 2015, segundo o novo estudo State of Women in Leadership, lançado pelo LinkedIn.

No entanto, esse crescimento se manteve estagnado nos últimos dois anos. O relatório mostra que, embora as mulheres representem 45% da força de trabalho total do país, esse percentual cai consideravelmente à medida que os níveis hierárquicos aumentam.

Em inglês, o fenômeno conhecido como "the broken rung" ("degrau quebrado", em tradução livre), diz respeito a um obstáculo estrutural que impede a ascensão das mulheres para cadeiras mais altas.