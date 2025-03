Misoginia e violência: o que é o movimento incel, central em 'Adolescência'

Por meio de um fórum, pessoas como Alana trocavam suas dores. Dentre elas estavam mulheres, homens e pessoas do movimento LGBTQUIAPN+ de todas as etnias.

O objetivo da autora era criar uma rede inclusiva, mas acabou se tornando um movimento misógino. Com o tempo, os homens participantes do fórum tomaram o discurso para si, atrelando seus fracassos amorosos às lutas femininas. Em entrevista ao The Guardian, em 2018, Alana lamentou profundamente a mudança do discurso: "Não é um sentimento feliz".

A partir disso, o movimento também conhecido como "machosfera" se inspirou na teoria econômica 80/20. Também conhecida como Princípio de Pareto, a teoria 80/20 descreve um padrão observado no século 19 pelo italiano Vilfredo Pareto: segundo ele, na época, 20% dos italianos detinham 80% da riqueza. Com o tempo, percebeu-se que essa mesma distribuição se repetia em outros países e até em outras áreas: por exemplo, no comércio costuma dizer-se que 80% da renda vem de 20% dos clientes. O princípio, então, passou a descrever qualquer cenário em que 80% dos efeitos vêm de 20% das causas.

Ignorando que mulheres não são um bem a ser adquirido, os influenciadores incel aplicaram o conceito aos relacionamentos. Segundo essa ideologia, e sem dados estatísticos para provar isso, 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens — fração da qual os celibatários involuntários acreditam não fazerem parte. Os adeptos dessa filosofia, então, voltam seu ressentimento contra as mulheres (e não contra os homens que, segundo eles, detêm a maior parte da atenção feminina).

Grupos em redes sociais como o Facebook e Discord dão vida às narrativas incel. Segundo Cardoso, que pesquisa o universo e já esteve dentro dele durante seus trabalhos de campo, o que acontece nesses grupos vai desde misoginia (ódio às mulheres) até comparações físicas de seus corpos, pois acreditam que sua aparência é culminante para o preterimento.

Para Pablo Rosa, pesquisador do tema, as plataformas digitais ganham com esses discursos. "Jovens que produzem conteúdo em plataformas como o YouTube, por exemplo, não apenas divulgam conteúdo misógino, homofóbico e transfóbico, eles monetizam, ganham dinheiro com isso", diz.