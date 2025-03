Marcela McGowan: 'Vibrador é porta de entrada pra mulher usar a mão'

'Eu não amava ser ginecologista até aquele momento'

0:00 / 0:00

Foi durante um plantão que Marcela McGowan descobriu a humanização no parto, ao presenciar cinco partos humanizados em uma mesma noite. "Foi a coisa mais linda da minha vida, porque foi a primeira vez que eu vi um parto com o protagonismo da mulher", relembrou ela. Marcela contou que sua formação como ginecologista foi marcada por uma prática truculenta e violenta, contrastando com o que vivenciou naquela noite. "Eu não amava ser ginecologista até aquele momento", confessou.

'Mulheres que se relacionam com mulheres têm mais prazer'

0:00 / 0:00

Pesquisas apontam que mulheres que se relacionam com mulheres têm mais prazer e orgasmos do que mulheres heterossexuais. Segundo Marcela, isso acontece porque "o roteiro sexual hétero, em geral, é um roteiro muito empobrecido, que tem a penetração como prática principal". Enquanto neste modelo o sexo é apressado e focado no desempenho masculino, entre mulheres "a gente tem, além do fato de conhecer o próprio corpo, ausência de roteiro", explicou a médica.