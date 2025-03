'Pegou na minha perna com o pênis de fora': modelo é assediada em viagem

Assim que cheguei, estava a delegada, o assediador e os três policiais. Ali já me falaram para começar o depoimento, de frente para o assediador, e só depois dele me interromper, notaram o absurdo que era me expor a mais essa situação. Então, colocaram um balcão na recepção a poucos metros de distância do assediador, e sem privacidade ou cuidado com os meus dados pessoais, dei meu depoimento. Mas não deu em nada. Terminei o boletim de ocorrência, voltei com papel para casa e o assediador saiu pela porta da frente.

A modelo reforça que foi alertada na delegacia sobre as falhas no protocolo de atendimento à vítima, por parte do motorista. "Foi no estado de São Paulo, e isso foi uma das coisas que, segundo a delegada, complicava, pois o motorista deveria ter parado no primeiro DP que tivesse achado pelo caminho ou no primeiro posto policial, porque teria sido mais fácil se tivesse sido flagrante ou na cidade onde ocorreu".

Repercussão e acolhimento

Após publicar o relato nas redes sociais, Raquel recebeu a mensagem de uma pessoa que se identificou como representante do setor de marketing da empresa de ônibus Nova Itapemirim. Esse teria sido o único contato feito com a passageira pela companhia, que postou comunicado nas redes sociais, mas logo apagou. A modelo espera que a visibilidade do caso possa dar voz às mulheres vítimas de assédio sexual. Ela tem recebido muitas mensagens de identificação e acolhimento.

Não consigo dizer qual foi a maior violência, se foi o assédio que passei no ônibus ou se foram as negligências. Não esperava que numa situação onde tinham câmeras, outras pessoas, policiais, motorista, onde busquei ajuda, o criminoso estava ali, eu não ter nenhum amparo. Nenhuma mulher deveria ser tão forte para passar por isso sozinha, porque tem um protocolo a ser seguido, tem leis que deveriam nos proteger.