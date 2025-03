'Meu pai abusou de mim na infância e hoje cuido dele sem um pingo de amor'

O advogado afirma que auxiliar no sustento não é a mesma coisa de ser obrigado a conviver com o pai que lhe causou danos ou prejuízos físicos, ou psicológicos no passado.

"Se a pessoa tiver condições financeiras, pode colocar o pai em uma clínica de repouso. Se ela tiver mais irmãos, pode exigir na Justiça que os outros também contribuam para os cuidados e sustento do pai doente. Cada caso é um caso, e isso precisa ser bem analisado."

Em relação ao caso de Patrícia, Posocco analisa que ela não tem o que fazer juridicamente. "Se ela tiver condições financeiras por aquilo que o pai recebe, poderá colocá-lo em uma clínica e pagar esses valores", afirma.

Ainda assim, o advogado reforça que, mesmo nessa situação, Patrícia teria de visitar e ver se o pai está bem, sob pena de ser responsabilizada por abandono. "Ela é legalmente a responsável por ele", afirma.

Já a advogada Adriana Fariam, do escritório Rodrigues Faria Advogados, especialista em direito civil, explica que o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) determina que a família tem o dever de garantir dignidade e bem-estar ao idoso, mas isso não significa que a filha precise ser a cuidadora principal. Esse cuidado pode ser prestado por terceiros, por meio de instituições ou da assistência social do Estado.