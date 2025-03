Após ameaça do marido, ela saiu de casa com 3 filhos e virou empresária

Dona da Shree Neeta Travels, uma empresa de viagens com sede em Mumbai, na Índia, Neeta ji viu sua trajetória viralizar nas redes sociais com uma publicação especial no perfil Humans of Bombay (Humanos de Mumbai, em tradução livre).

Após viver episódios violentos e ser ameaçada de morte pelo então marido, ela uniu forças para sair de casa com os filhos e trilhar um caminho de sucesso no mundo dos negócios. Conheça a história de Neeta, que tem inspirado mulheres ao redor do mundo.

A infância

Em entrevista ao Humans of Bombay, Neeta contou que sua mãe nunca quis ter filhos. "Então, quando eu nasci, ela costumava me bater", disse.