Ioga anal: técnica pode ajudar a relaxar e gozar mais. Aprenda como fazer

Uma das posições sugeridas para a ioga anal é quando a pessoa está de quatro, com as pernas abertas. Nesse momento, o parceiro deve posicionar as mãos nas nádegas do outro, fazendo movimentos circulares e de massagem. A massagem deve começar com os dois dedões, pressionando gentilmente a região anal e esticando a pele como se estivesse "abrindo" a área. Isso ajuda a suavizar a tensão e a permitir que o ânus se dilate de maneira mais natural.

A respiração é um dos pontos-chave para garantir a eficácia da prática. Ao respirar de maneira profunda e controlada, ajudamos o corpo a relaxar. Por outro lado, prender a respiração por medo da dor vai gerar tensão, inclusive nos esfíncteres, e pode prejudicar a experiência.

O papel do erotismo e da intimidade

Além do benefício físico de ajudar a relaxar a musculatura, a ioga anal pode também ser uma prática divertida e sensual. Para muitos casais, a preparação para o sexo anal com massagem e exercícios de relaxamento é uma forma de aumentar a intimidade e o prazer, além de criar uma atmosfera erótica. Segundo a sexóloga, o simples ato de realizar a massagem e a respiração pode ser excitante por si só — e tudo depende do grau de erotismo que o casal atribui à experiência.

O segredo da ioga anal está no processo gradual e consensual, onde a comunicação entre os parceiros é fundamental. Quando o parceiro se sente à vontade para explorar o corpo do outro com atenção e carinho, isso cria um espaço de confiança que pode tornar a experiência de sexo anal mais prazerosa e sem dor.

A importância do lubrificante e cuidados essenciais

Embora a ioga anal possa ajudar a relaxar a região e tornar o processo mais fácil, é sempre importante lembrar que o ânus não possui lubrificação natural, ao contrário da vagina. Por isso, o uso de um bom lubrificante é essencial para uma experiência confortável e sem desconforto. Lubrificantes à base de água são indicados, pois deslizam bem, não interferem na sensação e não danificam o látex da camisinha.