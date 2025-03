'Deus criou o clitóris': sexólogas cristãs querem levar fiéis ao clímax

Noventa por cento das mulheres que chegam ao consultório da sexóloga evangélica Rafaella Santos têm problemas para gozar durante a relação sexual com o marido. "A primeira coisa que faço é tentar desconstruir o pensamento de que porque ela é crente ela não pode sentir prazer", conta a terapeuta goiana de 40 anos, frequentadora da igreja Assembleia de Deus.

Ela começou a estudar o tema porque não tinha uma boa vida sexual com o parceiro, diz. "Quando me dei conta de que o prazer também foi criado por Deus, decidi que tinha de fazer minha cama tremer. Parei de fingir orgasmos, abri o jogo com meu marido e passamos a reconstruir o prazer juntos."

Foi a partir daí que Rafaella começou a se especializar na área. Hoje ela atua como sexóloga e já chegou até a criar um curso de exercícios íntimos (pompoarismo) para a mulher cristã. "Digo que sou casada e feliz há 15 anos; agora, casada, feliz e com prazer há seis", compartilha.