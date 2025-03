'Tenho 45 anos e sou virgem. Sinto desejo, mas me vejo refém de rótulos'

De alguma forma isso deve ter afetado minha autoestima. A vida muda completamente, é tudo novo e às vezes difícil de aceitar. Só com o tempo, você amadurece, conhece um pouco a doença e tenta ter uma vida normal.

Junto com a responsabilidade de entrar na faculdade, isso me isolou um pouco socialmente. Meu foco passou a ser outro: estudar e me profissionalizar para ter uma vida 'estável' no futuro próximo. Cursei duas faculdades, me formei em engenharia, fiz mestrado e doutorado.

Outro ponto sobre o qual fico pensando é a questão do 'primeiro cara'. Para mim, tem que ser um namorado com quem eu já esteja por muitos anos, o cara não pode ser um 'boy lixo', essas coisas.

Como tive mais ficantes do que namorados, e namoros sempre curtos, não senti confiança. Ninguém se encaixava nesse perfil, que sei que a sociedade cria e dos quais acabamos sendo reféns.

Me considero uma pessoa de mente aberta, todos percebem isso em mim, mas de alguma maneira me fiz refém desses paradigmas, desses rótulos.

Assuntos sexuais me interessam muito, conheço meu corpo porque me masturbo com frequência. Nunca achei que homens usam mulheres no sexo. Entendo que o 'uso' é mútuo, se vai ser bom para ele, vai ser bom para mim também. E sei que meu desejo sexual sempre existiu e está cada vez mais forte. Sei que gosto de sexo."