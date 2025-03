Justiça de SP determina aborto legal em casos de stealthing; entenda termo

Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ordenou que o Centro de Referência da Saúde da Mulher realize abortos legais em casos que resultem em gestações por causa da retirada sem consentimento do preservativo durante a relação sexual. A juíza Luiza Barros Rozas Verotti reconheceu que a prática, conhecida como stealthing, é uma violência sexual análoga ao estupro.

O que é stealthing?

Termo em inglês define a violência sexual de o homem tirar o preservativo durante a relação sexual sem que o parceiro ou a parceira perceba. A pessoa pode alegar que a camisinha atrapalha, que é apertada demais ou que a sensação sem o preservativo é melhor para a transa.

Stealthing ("dissimulação", em inglês) é considerada violência sexual por ferir a integridade e os direitos sexuais e reprodutivos do outro. Não importa se a prática ocorreu entre ficantes, namorados ou casados. Remover o preservativo na hora do sexo ou furá-lo antes de transar são, essencialmente, formas de expor alguém a riscos e violações sem consentimento.