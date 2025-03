'Estou destruída': brasileira perde guarda do filho na Dinamarca

Ela conta, que no início, ele parecia ser um homem doce, mas, com o tempo, se mostrou ciumento e controlador. A relação do casal mudou depois do nascimento de A,, em maio daquele mesmo ano. Ela pediu o divórcio, mas ele não aceitou o fim do relacionamento.

Segundo Raquel, antes de se separar, Rasmus dizia a ela que faria todos acreditarem que ela era "louca", que tomaria o filho dela e faria com que fosse expulsa da Dinamarca.

Rasmus, então, fez muitas acusações, que ela nega, como a de que era uma mãe ruim e que fazia uso de drogas —de acordo com Raquel, Rasmus, viciado em anfetaminas, era quem fazia uso de drogas.

Sofri todos os tipos de abusos: físico, psicológico e sexual. Quando nos separamos, exigia sexo para que eu pudesse ver meu filho. Disse que não pararia com tudo aquilo até me matar.

Raquel Bezerra do Vale

Após pedir o divórcio, Raquel foi morar em um abrigo da prefeitura e, depois, foi encaminhada para uma Casa de Família, instituição para a qual imigrantes são mandados para aprenderem a cultura dinamarquesa e serem avaliados.

Durante o tempo em que ficou lá, Raquel diz que mostrou bom comportamento e conseguiu desmentir a versão construída pelo ex. Ela conseguir alugar um apartamento e se instalou na nova casa, mas, em março de 2024, a situação mudou novamente.