Stalker confessou matar Vitória; identifique sinais de que alguém te segue

Desde 1990, o stalking é considerado crime nos EUA; no Brasil, pode render pena de prisão de até três anos desde 2021.

Previsto no artigo 147-A do Código Penal, o crime é definido como perseguição reiterada que ameaça a integridade da vítima ou invade sua privacidade e liberdade. A mera curiosidade de olhar, de vez em quando, as redes de alguém não é crime; para isso a prática precisa ser consistente.

Quais são os sinais de que sou vítima de stalking?

Stalking pode acontecer de diversas formas: envio repetitivo de mensagens, presentes e ligações, criação de perfis falsos para vigiar a vítima, monitoramento de rotinas e até perseguição presencial. Por exemplo, você pode se sentir ameaçada e ser obrigada a mudar seu caminho no dia a dia para evitar o perseguidor. A restrição da liberdade de ir e vir da vítima também ajuda a configurar o stalking.

O caráter mais importante da perseguição é a prática reiterada e obsessiva. Por exemplo: uma mulher recebe flores de um ex-namorado diversas vezes, sente-se incomodada e diz a ele que não gostaria mais de receber esse tipo de presente. O envio de flores, por si só, não é um crime. Mas o envio reiterado que gera medo, angústia, a sensação de estar sendo vigiada e de não ter intimidade respeitada pode se enquadrar no delito.

Stalking causa danos psicológicos. Diante da perseguição, assédio ou vigilância indesejada, a vítima pode ter danos emocionais e psicológicos, como ansiedade, depressão e trauma. Apresentar à Justiça os prejuízos do comportamento repetido do agressor pode ajudar as autoridades a reconhecerem o problema e garantirem proteção legal à vítima.