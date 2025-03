Coleira e rabo de pelúcia: o que se usa ao praticar o fetiche pet play

Andar sobre os quatro apoios e até receber um nome no diminutivo, como se fosse um animal de estimação, enquanto é conduzido por outra pessoa: esse comportamento é alvo de desejo das pessoas que se reconhecem no pet play, um tipo de fetiche que está dentro das práticas sexuais de dominação.

O pet play é um fetiche que envolve a simulação de comportamentos animais no contexto da dominação e submissão. Entre os elementos mais comuns, estão o uso de coleiras, rabos de pelúcia, acessórios com orelhas e a adoção de posturas que imitam cães, gatos e outros animais. Algumas pessoas que se identificam com essa prática preferem andar sobre os quatro apoios, emitir sons característicos ou até mesmo receber um nome no diminutivo, intensificando a imersão na fantasia.

Esse fetiche é mais comum entre casais heterossexuais, com uma maior incidência de homens assumindo o papel de submissos. No entanto, ele não se restringe às quatro paredes da vida privada.