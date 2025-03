Fred Nicácio lembra atendimento em libras: 'Básico virou extraordinário'

Camarote do "Big Brother Brasil 23", Fred Nicácio revelou que, apesar de não se arrepender de ter entrado no reality, não recomendaria a participação no programa sem um bom preparo emocional.

Quer ir pro 'BBB'? Vai, mas faz terapia. Faz terapia antes, porque você vai precisar de bagagem, de carcaça, musculatura emocional. Fred Nicácio

O ex-BBB destacou que a parte mais difícil não é o confinamento em si, mas a forma como as pessoas lidam com os participantes depois que saem do programa.

Ainda assim, ele garantiu que não se deixa abalar pelas críticas: "Eu cago para o que pensam de mim. Muito. As pessoas se irritam com isso", diz ele.

"Tudo tem seu pró e seu contra, né? Acho que ninguém me colocou uma arma na minha cabeça e me obrigou a ir lá. Eu fui porque eu quis. Foi uma proposta maravilhosa, né? Eu fui convidado pra ser camarote. Imagina, gente. Todo mundo quer entrar nesse programa."

'Me entendi como pessoa preta aos 7 anos'