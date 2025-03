'Meu ganha-pão gera prazer': o que é camming e como é o sexo pelas câmeras

'Tenho orgulho do que conquistei com o camming'

Seu perfil cresceu rapidamente em dois anos. Com o dinheiro do camming (sua única ocupação atual), saiu da quitinete no centro e se mudou para um apartamento de dois quartos num bairro residencial, elevou o seu padrão de vida e faz planos para o futuro. Ela tem uma rotina de trabalho de mais ou menos cinco horas diárias, com um dia de folga na semana, em média, e se sente realizada.

"É maravilhoso não depender de ninguém, não mais sofrer exploração no trabalho, fazer as coisas do meu jeito, conhecer pessoas. Me sinto orgulhosa do que construí e conquistei com o camming", diz.

"É claro que nem tudo são flores. Há dias em que, como qualquer pessoa, minha autoestima está no pé. Rola timidez, insegurança, e aí o trabalho não flui tão bem. É comum que em dias assim eu recorra ao álcool para me soltar, o que não é legal em vários sentidos. E eu já reparei, visitando perfis de outras garotas, que muitas fazem isso também. Falando de forma mais ampla, é um trabalho que demanda muita energia, e às vezes pode te drenar. Sem falar de alguns sujeitos desrespeitosos que entram na sua sala e o desgaste emocional que isso gera."

Na pandemia, o camming foi a sua fonte de renda, e também um recurso para segurar a sua saúde mental por meio do contato com as pessoas.