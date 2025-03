Até na masturbação: controlar respiração pode render orgasmos mais fortes

Coloque as mãos apoiadas suavemente sobre o abdome e concentre-se na respiração. Inspire pelo nariz, puxando bastante ar, lenta e profundamente, até encher os seus pulmões. Observe a barriga inflar, elevando as mãos. Em seguida, também lentamente, solte o ar pela boca e observe como a barriga esvazia, com as mãos regressando ao ponto inicial.

Pratique algumas vezes e, depois, comece associar a respiração a toques de prazer. No seu ritmo, continue nesse ciclo de respiração, combinada com contatos suaves em seu corpo, nas partes que lhe dão prazer — zonas erógenas e íntimas. Se preferir, apenas deslize as mãos, dedilhando seu corpo, sentindo o toque na pele. Você vai notar que em alguns momentos a respiração estará mais calma e, em outros, mais intensa e ofegante, assim como os batimentos cardíacos.

O mesmo ocorre com o fluxo sanguíneo. Siga prestando atenção constante na respiração e entregue-se ao orgasmo solo. Depois de certo tempo de prática, o exercício pode ser adotado durante a relação sexual.

Respiração coordenada

Quando estiver com alguém na cama, a conexão pode começar já no beijo. Abuse e ouse da respiração durante a ação, sentindo o corpo começando a se excitar. Intensifique os beijos, feche os olhos, inspire mais profundamente e expire de forma mais lenta, sem parar de beijar. Faça "rapport", isto é, copie, imite a respiração do par. Isso aumenta a conexão emocional entre os dois e, associado aos toques e carícias, leva a orgasmos intensos.

Mais uma aposta que pode ser adotada a dois é a chamada "respiração circular", em que não há espaço para pausas ou intervalos longos e a respiração de um se funde à do outro. Ou seja, quando um inspira, o par já expira, sem esperar que o ciclo alheio seja finalizado. Tal técnica faz aumentar o ritmo dos batimentos cardíacos e do fluxo sanguíneo.