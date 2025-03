Gleici Damasceno relembra relação abusiva: 'Me jogou na parede'

Aquela pessoa já não estava me fazendo bem em nenhum sentido. Gleici Damasceno

Apesar do episódio, Gleici seguiu no relacionamento por quase um ano. A separação aconteceu após uma viagem à aldeia dos Yawanawás, onde percebeu que o namorado a tratava com frieza e distanciamento. No retorno ao hotel, um episódio de violência física marcou o fim da relação.

Durante uma discussão, o então namorado escondeu o celular, e Gleici, em um gesto de resposta, fez o mesmo. Ele reagiu de forma agressiva. "Ele me jogou na parede mesmo. Eu estava com o celular para trás, ele disse: 'Eu vou pegar seu celular'. Ele ficou me sacudindo, me jogou na cama, puxou meu celular de mim. Eu fiquei toda vermelha", relatou.

Após pegar o aparelho, o parceiro se trancou no banheiro e acusou Gleici de traição. "Saiu falando assim: 'Você me trai, você me trai com homens e com mulheres'. Gente, de onde que a pessoa tira isso?", contou.

A influenciadora fugiu da situação se trancando em outro quarto. Uma terapeuta que estava no local a ajudou a compreender a gravidade da situação. "Você está em um relacionamento abusivo, eu sinto em te dizer isso. E você não pode ficar mais com esse cara".

Mesmo diante dos episódios de abuso, Gleici revelou que teve dificuldade de terminar a relação, em parte pela opinião dos fãs que acompanhavam o casal.