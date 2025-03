Kupfer incentiva reprodução independente: 'Se quer ser mãe, não desista'

"É uma fase muitas vezes solitária para eles e para a mãe também, em que você precisa de alguém para te ajudar a navegar. Eu tenho a Cláudia Alaminos, que é uma educadora parental, com quem eu troco muito, e leio muito, falo com a terapeuta da minha filha e com a minha", revela.

Mariana Kupfer com Victória quando bebê Imagem: Arquivo Pessoal

O luto da infância com a chegada dos hormônios faz com que tudo seja muito novo para Vicky, mas também para a mãe - e ambas vão se transformando juntas. "Não adianta a gente se programar muito. Por exemplo, de uns anos para cá ela já fica mais reclusa no quarto, e eu bato na porta, peço licença", diz.

"A dica que posso dar é: não navegue sozinha. Troque com seu parceiro, com uma psicóloga, com uma orientadora, uma terapeuta, uma amiga. Não gosto da palavra castigo, então uso combinados, tipo: 'olha, você não estudou esse fim de semana, então não vai sair com as suas amigas.'"