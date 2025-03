Como avisar que o sexo não está bom? Dialogar é o primeiro passo

A insatisfação no sexo ainda é um tema cercado de tabus, especialmente quando envolve a comunicação entre parceiros. No caso do sexo oral, muitas mulheres sentem dificuldade em expressar quando algo não está prazeroso ou em orientar o parceiro sobre o que funciona melhor para elas.

A falta de diálogo pode levar a experiências frustrantes e até à perpetuação de práticas pouco eficazes. Especialistas apontam que, para uma relação sexual satisfatória, é essencial que ambos se sintam confortáveis para conversar abertamente sobre desejos, limites e preferências.

Dialogar é o segredo

Existe o medo de o parceiro achar que a outra pessoa não está contente com a relação. Por isso, a vergonha nesses casos é comum. No entanto, a dica é que, mesmo em relações casuais, exista abertura para conversar. Falando sobre sexo quando está tudo bem, fica mais fácil resolver quando uma das partes está se sentindo frustrada.