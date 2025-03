Skintimates: já ouviu falar no skincare para a região íntima?

Skincare + intimate = Skintimate

Skintimates são produtos voltados para a área íntima (tanto para a higiene quanto para o aumento do prazer sexual) que ganharam muito foco no último ano —e que são inspirados na indústria de skincare (cuidados com a pele).

O skincare surgiu como um ritual de autocuidado, as pessoas buscaram um momento para se dedicar aos cuidados faciais. O sexualcare é uma evolução natural desse movimento. O ritual se estendeu para outras partes do corpo, inclusive para a região íntima, levando o mercado a produzir produtos específicos. O interessante é que, no caso da região íntima, o fato de dedicar uma rotina de cuidados específica faz com que diversas mulheres descubram sua sexualidade.

Ponto para as gerações Y e Z

Impulsionada por consumidores da Geração Z e da Geração Y, de mente aberta, a categoria de bem-estar sexual se tornou uma parte vital do ritual de autocuidado, reconhecida como crítica para a saúde física e mental. Foi durante a pandemia, que trouxe períodos de distanciamento social, que consumidores foram levados a explorar e experimentar seu bem-estar íntimo.

Desde então, houve um aumento marcante nas vendas de produtos em todo o mundo. Cada vez mais as mulheres têm procurado tratamentos para a região íntima em busca de prevenção de envelhecimento, alívio de desconfortos e para fins estéticos.