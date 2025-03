'Viver mudou': filha diz como foi perder pai enquanto mãe tratava câncer

Ela era super apegada ao pai. Eu não podia trabalhar por causa do câncer e eu só consegui pensar em como iria criar a minha filha sozinha. Eu olhava pra ela e pensava: eu tenho que conseguir. Raquel Mello

No ano passado, Raquel foi submetida a uma cirurgia para retirar o tumor no cérebro. Os riscos do procedimento eram altos e ela poderia perder a visão, a fala e os movimentos do corpo. Mesmo assim, decidiu ir adiante e tudo ocorreu bem, sem nenhuma sequela.

"Fiquei com muito medo. O meu medo maior era: se acontecer alguma coisa, se eu ficar com alguma sequela, o que vai ser da minha filha?", afirma.

Depois de tantas perdas, Rayla diz que leva uma vida divertida ao lado da mãe. "Apesar das dificuldades, nossa vida é bem alegre", afirma. "Eu acho que meu jeito de viver mudou, fiquei bem mais forte depois da morte do meu pai e amadureci muito."

Raquel continua com o tratamento para o câncer de mama e deve seguir com a quimioterapia oral pelos próximos sete anos. "O câncer pode tirar tudo de você, sua mama, seu cabelo, mas nunca deixe ele tirar o seu sorriso. Nunca deixe de sorrir e de acreditar que vai ficar tudo bem", afirma.