Como escolher um vibrador? Veja 5 dicas para encontrar o modelo ideal

O sugador é supereficiente. Sua tecnologia com pulsação foi feita especialmente para estimular a parte mais sensível ao prazer do corpo feminino. Ele praticamente age sozinho depois de ser corretamente posicionado na região —com a abertura dos grandes lábios vaginais com os dedos.

Não é necessário esfregar, subir, descer ou até mesmo fazer movimentos de vaivém, pois ele foi totalmente pensado para oferecer prazer sem que você precise se esforçar muito. Só encaixar o bocal no clitóris e curtir até o orgasmo!

5. Se você curte penetração...

Vibradores com curvatura para estimular o ponto G podem ser usados também para estímulo externo do clitóris. São versáteis, discretos e ótimos para iniciantes que querem começar a se explorar.

Os vibradores pulsadores têm uma nova tecnologia de pulsação, fazendo sozinho um movimento de vaivém muito prazeroso, deixando suas mãos livres para explorar todo corpo. Além do ponto G, ele vai estimular seu clitóris ao mesmo tempo e proporcionar orgasmos intensos.

O Rabbit, que tem esse nome por suas extremidades lembrarem duas orelhas de coelho, é um clássico, possui dois motores, um em cada uma das pontas. Uma das partes é usada para penetração e a outra fica vibrando no clitóris em um duplo estímulo. Existem diversos modelos diferentes desse tipo de vibrador.