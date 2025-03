Mulher espancada no mercado: o que fazer ao presenciar violência como esta?

Se você não presenciou agressões, mas sabe que elas acontecem ou que a vítima corre riscos, também deve intervir. A abordagem deve ser diferente, contudo: primeiro, escute. Chame a vítima para uma conversa em que ela se sinta acolhida e não julgada; isso pode levá-la a oferecer informações essenciais para a denúncia e para retirá-la daquela situação. Depois, informe-a sobre seus direitos. Apresente-a à Lei Maria da Penha e aos canais de denúncia.

Quais são os canais de denúncia à disposição?

Disque 190: O canal da Polícia Militar funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, em todas as cidades do Brasil. Deve ser acionado quando há necessidade de socorro rápido, quando se testemunha um crime ou quando a integridade física do cidadão e/ou patrimônio estiver em risco.

Disque 100: O Disque Direitos Humanos funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, em todas as cidades do Brasil. Ele recebe denúncias de violações aos direitos de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências físicas e de grupos em situação de vulnerabilidade. A pessoa não precisa se identificar.

Disque 180: A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, em todas as cidades do Brasil e mais 16 países. Ela recebe denúncias de violência, reclamações sobre os serviços da rede de atendimento e orienta as mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação vigente, encaminhando-as para outros serviços quando necessário. A pessoa não precisa se identificar.

Canal no WhatsApp. Em 2023, o 180 ganhou seu canal de atendimento via WhatsApp, o que pode ser útil para quem teme a ligação, mas precisa ter acesso aos serviços acima. Basta entrar em contato através do número (61) 9610-0180.