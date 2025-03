Devo treinar quando estou menstruada? Veja o que muda em cada fase do ciclo

No entanto, se não estiver se sentido bem, não há problema em faltar na academia —e não se culpe por isso.

Ciclo menstrual x treino

Entenda como as fases do ciclo menstrual impactam na força, na disposição e no rendimento do treino.

Fase folicular

Diz respeito ao início e fim da menstruação —na maioria das vezes, a duração do fluxo é de cinco dias.

A fase é marcada por uma redução no nível de progesterona e estrogênio, substância que regula o ciclo menstrual e influencia positivamente o humor e o sono.