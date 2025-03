Sexo bom compensa um relacionamento mais ou menos? Segundo experts, depende

É válido refletir que um casal enfrenta muitas coisas ao longo da vida: chegada dos filhos, amadurecimento emocional, mudança de valores, doenças, alterações hormonais, desafios financeiros, pressões profissionais, frustrações e perdas. São circunstâncias que exigem um enfrentamento juntos —e que, em se tratando de pessoas incompatíveis, ficam complicadas de lidar. Além do mais, um casal se alimenta de interesses, atividades, hobbies, vivências. Se isso tudo não existir, como viver uma relação plena?

Alimentando a parceria no dia a dia

Com algumas atitudes certeiras, dá para fazer com que a compatibilidade sexual ultrapasse as fronteiras da cama e se estenda à rotina do casal. Assim, é possível desenvolver outras afinidades. O amor pode evoluir e o casal, conforme convive, vai inventando novas formas de se curtir. Eis algumas sugestões para lidar com a questão:

Tudo pode dar certo se os dois tiverem uma consciência clara do problema e se propuserem a enfrentá-lo. É necessário se empenharem com vontade real para criar um relacionamento, sendo tolerantes, conversando muito, enfim, trabalhando a convivência no cotidiano.

É importante pensar sobre o que realmente deseja em termos de relacionamento. Algumas pessoas têm tanto medo de se envolver que criam bloqueios, às vezes inconscientes, impedindo a relação de evoluir. Por isso não querem investir em nada além do sexo para não se aprofundarem.

Estender a compatibilidade requer investimento. Ou seja, fazer programas que não tenham o sexo como foco, conviver com amigos e familiares um do outro, tentar se conhecerem além do que compartilham na cama.