Mãe conta como foi ter 4 filhos após perder trigêmeos: 'Fui com medo mesmo'

Com quase 24 semanas, outro susto. Durante um exame morfológico, constatou-se que o colo do útero estava dilatado 9 centímetros, com a cabeça de um dos bebês já na posição de nascimento. Equipes médicas se mobilizaram para o parto de urgência dos trigêmeos.

"Quando a gente desceu para o centro cirúrgico, eu ainda estava sem pensar muito nos riscos que estava correndo. Não passava pela minha cabeça a possibilidade dos meus bebês não sobreviverem. Tive um parto foi um parto normal trimelar e os meninos eram muito pequenininhos. Nasceram com cerca de 500 gramas e mais ou menos 30 cm cada um", conta.

Os três foram encaminhados para a UTI, com o pai acompanhando tudo, enquanto a mãe teve que ficar de repouso.

Giselle estava bem, mas - como tinha ficado 30 dias deitada, sofria com queda de pressão e desmaio só de sentar. E isso a impossibilitava de ir ver seus meninos. "Só conseguia pensar em conseguir ficar sentada, algo me dizia que tinha que ir lá, mas meu corpo não respondia".

Até que, infelizmente, chegou a notícia. José Emanuel e José Bernardo não sobreviveram, e foi quando Giselle, ainda que em choque e sem chorar, pode ver seus filhos.

"Trouxeram eles enroladinhos e consegui ver pela primeira vez os traços parecidos comigo e com meu marido", lembra. Enquanto estava se despedindo dos dois, a enfermeira perguntou se Giselle gostaria de segurar o terceiro filho.