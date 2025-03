'Enquanto estava tratando câncer, perdi meu marido, pai e irmã'

Assim que iniciou a quimioterapia em 2020, o pai de Raquel também foi diagnosticado com câncer já em estágio terminal. Levou dois meses da descoberta até a sua morte. Poucas semanas depois, ela foi submetida a uma mastectomia para a retirada do tumor na mama.

"Foi muito difícil porque o meu pai sempre foi o meu porto seguro. Ele era aquele pai amigo, tudo eu ligava pra ele. Tive pouco tempo para me recuperar emocionalmente antes de entrar na cirurgia", afirma.

Não demorou para que sua irmã também fosse diagnosticada com um câncer no pulmão e morresse por conta da covid-19 antes mesmo de começar o tratamento oncológico. Logo depois, o marido de Raquel também foi infectado pelo coronavírus e teve o mesmo fim trágico.

"Ele ficou uma semana internado e faleceu. Foi uma das piores notícias da minha vida", afirma.

Na época, a filha do casal, Rayla, tinha apenas oito anos e precisou lidar com todas as perdas familiares enquanto acompanhava a mãe em tratamento. "A minha filha sempre foi a minha força. Pensei em desistir diversas vezes", afirma Raquel.

Enquanto tratava o câncer na mama, Raquel também foi diagnosticada com um tumor benigno no cérebro e, no ano passado, foi submetida a uma cirurgia para retirá-lo.