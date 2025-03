De família de peruqueiros, Giovanna Grigio capricha no cuidado com os fios

"Rebelde", "Chiquititas", "As Five", "Malhação", "Maníaco do Parque"...Giovanna Grigio muda bastante o visual para seus personagens, mas nunca tinha passado por uma transformação tão grande: ela ficou loira neste Carnaval.

"Já fiz transformações para papéis, mas nada desse jeito. Gosto da ideia de mudanças drásticas, mas nunca tinha passado por uma como atriz. Estava morrendo de vontade", disse com exclusividade para Universa.

Cuidar do cabelo faz parte de seu DNA, afinal ela vem de uma família especializada em produzir perucas. "Minha bisavó tinha uma fábrica, minha avó teve uma e minha mãe também. Mas ela deixou o trabalho de lado para me acompanhar como atriz desde novinha", contou.