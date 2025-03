'Já precisei abrir rímel com os dentes': com AME, ela posta vídeos de make

Na internet, ela começou a ver mais pessoas PCDs vivendo experiências que não imaginava ser possível. "Eu pensava: 'Nossa, existem pessoas como eu. Tem uma moça de 24 anos trabalhando, outra menina ali morando sozinha. Sou a única pessoa com deficiência do meu ciclo, então cresci com uma mentalidade de quem não tem deficiência. Foi uma descoberta", explicou.

Com olhos abertos para uma nova realidade, ela escolheu um nicho: a maquiagem.

Oportunidades (não!) iguais

Para Mari, o grande desafio do mundo da beleza são as embalagens Imagem: Acervo pessoal

Mari chamou atenção com suas habilidades. Já começou craque e não à toa: estava colocando em prática tudo o que tinha aprendido no YouTube. "Prestei muita atenção. Chegava a dormir assistindo os criadores de conteúdo de maquiagem. Acho que absorvi o conhecimento dessa forma", conta.

Mas existia uma limitação: as embalagens. "Durante o processo, percebi que não conseguia usar muita coisa."