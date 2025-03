Chocolate, BDSM e traição: as manias e escândalos sexuais de mitos do rock

Mick Jagger

Imagem: Reuters

As aventuras sexuais do líder dos Rolling Stones renderia uma série de livros, de tanta história que um dos mais célebres roqueiros do mundo coleciona. Foi infiel com praticamente todas as mulheres com quem se envolveu e, segundo boatos, também traiu a confiança do amigo Brian Jones (1942-1969), o fundador da banda, ao iniciar um caso com a mãe dele. Entre as manias conhecidas do roqueiro na cama está o hábito de levar guloseimas para a transa —e comer chocolates diretamente da vulva da parceira.

Sting

Imagem: Eric Ryan Anderson/Divulgação

Casado há mais de 30 anos com a atriz, produtora e diretora Trudie Styler, o roqueiro britânico parece levar uma vida pacata, feliz e monogâmica. Tudo indica, porém, que o par não poupa esforços para manter bem acesa a chama do relacionamento. Em entrevistas, Sting declarou que experimentou sessões de sexo tântrico com mais de 7 horas de duração. Os dois também curtem uma certa dose de aventura, pois já foram flagrados em plena ação em um bar.