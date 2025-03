'Já tinha decidido': elas casaram virgens e falam sobre descobrir o prazer

"Não estou satisfeita com o sexo no meu casamento"

"Meu marido, com quem estou há sete anos, também foi o meu primeiro namorado. Eu me casei sem nunca ter me relacionado com outra pessoa, além de não ter tido relações antes do casamento. Quando aconteceu, não foi das melhores. Foi na lua de mel, estávamos nervosos pelo tão esperado momento. Nós dois éramos virgens. Começou a pegação e, na hora do ato, ele falhou. Tentamos novamente na noite seguinte, mas eu fiquei mais nervosa dessa vez, e não rolou novamente.

A terceira tentativa foi na última noite de viagem, quando nós dois estávamos bem mais relaxados. Aconteceu, mas não durou mais do que dois minutos. Não cheguei nem perto de sentir prazer e ele demonstrou não se importar muito. Desde então, o sexo, na maioria das vezes, pende só para um lado: o dele. Não estou satisfeita com o sexo no meu casamento. A ejaculação precoce permanece e ele não procura um médico, por tabu, mesmo.

Como somos uma família da igreja, tem certa limitação sobre fazer sexo por prazer, o que também me deixa com receio de conversar sobre isso com ele. Embora ele seja companheiro em tudo na vida, no sexo isso não existe. Nunca tentamos investir no sexo como prazer. Nesses sete anos, por exemplo, eu não me lembro de ele fazer sexo oral em mim. E eu também não faço, porque ele já chega lá muito rápido. Sinto que poderia ter mais coisas que não tentamos, mas tenho medo de pedir. Se tivéssemos feito sexo antes do casamento, talvez a situação fosse diferente. Porém, não sei se voltaria atrás." Priscila, 33, desempregada

*Com matéria publicada em 04/10/2018

Sobrenomes omitidos a pedido das entrevistadas