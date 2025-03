Lei do Feminicídio faz 10 anos; veja outras políticas de proteção à mulher

Mulheres negras em segundo plano

'As mesas que discutem políticas públicas para mulheres no Brasil são compostas majoritariamente por pessoas brancas. Quando a mesa não é plural, a política pública também não é' Imagem: Getty Images

Aos poucos, as legislações de gênero no Brasil têm criado um arcabouço de proteções e garantias para as mulheres. No entanto, nenhuma das leis criadas até o momento tem um direcionamento específico para raça, mesmo as mulheres negras representando as principais vítimas de feminicídio, violência armada e sexual no país.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 elas representaram 63,6% dos casos de feminicídio e 52,5% dos de estupro e estupro de vulnerável.

Os dados mostram que, no caso de mulheres negras, há uma dupla vulnerabilidade em jogo: além da violência de gênero, elas também estão expostas à opressão racial. "Ignorar isso significa permitir que as mulheres negras continuem sendo as mais violentadas, exploradas, com os menores salários e as maiores taxas de mortalidade", afirma.