Dia Internacional da Mulher: cultura e democracia

A cultura, como direito fundamental, deve ser acessível a todas as mulheres. No Brasil, políticas recentes buscam reparar desigualdades históricas e garantir a inclusão de grupos marginalizados. A Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura são exemplos de iniciativas que destinam recursos para fomentar a produção cultural de artistas, em particular mulheres, promovendo justiça social e reparação histórica.

Além do financiamento de produções culturais, é essencial fortalecer a participação das mulheres nos espaços de decisão. A presença de mulheres em conselhos, colegiados e órgãos gestores da cultura deve ser ampliada para que políticas públicas reflitam a complexidade e diversidade dessas experiências e vivências. A transversalidade de gênero nas políticas culturais precisa ser um caminho para enfrentar o machismo e o preconceito, promovendo um ambiente mais inclusivo e representativo.

Portanto, celebrar o Dia Internacional da Mulher é reafirmar a luta por um mundo onde todas as mulheres possam exercer plenamente seus direitos culturais. A construção de um mundo justo e sustentável caminha lado a lado com a equidade de gênero, e com a defesa dos direitos de todas as mulheres. Garantir espaços para que as mulheres sejam protagonistas desse processo é essencial para a construção de um futuro mais justo e equitativo.

*Margareth Menezes é, desde 2023, ministra da Cultura do governo Lula.