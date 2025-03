Grávida precisa cuidar de corpo e mente: conheça o pré-natal terapêutico

Mas, não ignore a importância do acompanhamento especializado: cada vez mais gestantes estão recorrendo ao pré-natal psicológico ou terapêutico. Essa prática envolve o acompanhamento da gestante por um psicólogo, psiquiatra, psicanalista ou terapeuta perinatal, com o objetivo de apoiar a mulher emocional e psicologicamente durante a gravidez, o parto e até no puerpério.

O ideal é que o acompanhamento seja feito por um psicólogo especializado em questões perinatais, ou seja, que tenha experiência e formação específica para lidar com as questões emocionais que envolvem a gravidez, o parto e o pós-parto.

Adriana de Lima Souza, psicóloga do Hospital e Maternidade Santa Joana

O profissional especializado pode oferecer suporte emocional, ajudar a lidar com as mudanças no corpo, as emoções e a dinâmica familiar, além de oferecer estratégias para enfrentar o estresse ou qualquer outro desafio psicológico que a gestante possa estar enfrentando. O objetivo destes profissionais durante a gestação é oferecer suporte à gestante, além de prevenir ou tratar desconfortos psíquicos que possam surgir, como depressão ou ansiedade.

A ansiedade, quando não tratada, pode resultar em crises ou em quadros de depressão, especialmente no puerpério, que é um período de grandes desafios para a saúde mental.

É importante destacar que, no caso da terapia perinatal, pode haver inclusive diferentes abordagens e técnicas. A escolha do tipo de terapia deve ser feita com base nas suas necessidades individuais.