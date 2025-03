Pompoarismo: como fortalecer a pepeca pode melhorar a sua vida sexual

Você pensa na sua vagina com frequência ou só na hora de tomar banho e transar? Normalmente, as mulheres só lembram nessas duas ocasiões. O problema de não dar tanta atenção assim à companheira é que isso pode afetar diretamente a sexualidade.

Se o músculo da vagina ficar o tempo todo em repouso, menos na hora do sexo, ele perde rigidez, fazendo com que a mulher tenha mais dificuldade em se lubrificar e de sentir o atrito dela com o pênis. Para cuidar da própria pepeca, é recomendado 15 minutos de pompoarismo por dia.

Para começar, contraia a vagina por seis segundos, tomando cuidado para que músculos de glúteos, coxa e abdômen não se contraiam também. Passados os seis segundos, relaxe a musculatura por mais seis. Repita essa sequência dez vezes. Depois, inicie as contrações curtas: mantenha a musculatura contraída por um segundo e relaxe. Repita 15 vezes.