Brilho, Oscar, abadá e até pompom: veja os looks das famosas no Carnaval

A atriz Sheron Menezzes investiu na mistura de texturas em look prateado com detalhes em alto-relevo, transparência, pedrarias e franjas na parte de baixo. Plus: a bolsa de mão também prateada com alças de bolinhas na cor laranja. A make acompanhou a vibe e a artista tinha pedrinhas aplicadas no rosto.

Se o filme Barbie tiver uma continuação e Margot Robbie não puder assumir o papel, já podem escalar Malu Borges. A influenciadora causou com look inspirado na boneca mais famosa do mundo. O vestido bicolor de silhueta bem marcada ganhou um ar coquette com laço rosa gigante nas costas.

Brilho, brilho e brilho

Campeã olímpica, Rebeca Andrade mostrou que brilha além das competições esportivas. A ginasta, que estreou como musa do camarote N1 na Sapucaí, roubou a cena num look repleto de paetês e assimetria. As luvas completaram a onda glamourosa.