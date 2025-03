Giselle Itiê fala sobre pai de seu filho: 'Não paga nada há um ano e meio'

No 'Acessíveis', Giselle também comentou que se tornou feminista no mesmo ano em que uma jovem carioca de 16 anos foi estuprada por 30 homens, em 2016. "Quando veio essa onda da gente ir pra rua e gritar, todo mundo acordou, as gigantas", disse ela.

Para a atriz, o motivo pelo qual muitas mulheres ainda não se consideram feministas é o contexto político: "Essa onda fortíssima de direita, nazifascismo".

'Acessíveis' no UOL

