Tici Pinheiro tem skincare básica e usa segredo da mãe para tirar maquiagem

Ticiane Pinheiro, 48, diz ter uma rotina de cuidados com a pele muito mais simples do que a da filha, Rafaela Justus, 15. "Minha filha passa 500 mil produtos no rosto. Eu uso três", disse em entrevista exclusiva para Universa.

Para a apresentadora, tirar a maquiagem sempre será da maneira que sua mãe, a musa da canção "Garota de Ipanema" Helô Pinheiro, 81, a ensinou: com Johnson's Baby Óleo.

"Máscara para cílios é algo muito difícil de tirar. Nunca conseguia, mesmo com demaquilante. Minha mãe sempre me dizia para passar óleo Johnson e comecei a usar", conta Ticiane.