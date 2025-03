Marina Person sobre 'João sem Deus': 'Como falar sem ofender fiéis?'

A cineasta diz que saiu do cinema chorando, mas, ao mesmo tempo, feliz. "Assim como o filme tinha me tocado, pensei 'esse filme vai tocar as pessoas que ele precisa tocar', no sentido de ajudar a entender o que foi a ditadura no Brasil", afirma ela, acrescentando que a obra deveria ser exibida em todas as escolas militares do Brasil e do mundo.

"A gente deve muito à Eunice Paiva e também ao Marcelo, que botou essa história no livro, e ao Walter Salles, que falou 'vou fazer um filme sobre isso'. A gente deve a essas três pessoas".

Tensão e maratona para entrevistar Madonna: 'Exausta'

0:00 / 0:00

Uma ligação inesperada colocou Marina Person de frente com Madonna: a cineasta, que na época era apresentadora da MTV, relembra o dia em que foi escalada para entrevistar a cantora em um dia e, no outro, já estava em Los Angeles à espera dela. O nervosismo perdurou até o momento em que Marina se encontrou com a diva pop. "Aí veio a calmaria", diz ela.

Karla Sofía Gascón ainda tem chances no Oscar?