Marcelo Rubens Paiva conta que é muito legal estar famoso, mas é cansativo

O que eu sempre gostei mais na minha vida é ser o que eu sempre fui. Mesmo no auge do 'Feliz Ano Velho', eu continuei fazendo faculdade, continuava vendo os mesmo amigos, os mesmos bares, as mesmas baladas. Não me importava muito com o brilho, com o mundo das bolhas. Marcelo Rubens Paiva

A torcida por "Ainda Estou Aqui" no Oscar virou uma espécie de febre nacional. Se a atenção pública aumentar, Marcelo quer manter as pequenas coisas da vida. "O que eu gosto mesmo é de pegar o ônibus, pegar o metrô, ir à padoca", diz. No próximo domingo, o filme concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional na premiação do Oscar.

Paternidade aos 50 é foco do novo livro

Pai de dois meninos — Sebastião, de 8 anos, e Joaquim, de 10 —, Marcelo Rubens Paiva conheceu a paternidade após os 50 anos. Como outras experiências na vida do escritor, ser pai é como um novo capítulo da vida: "Renascer aos 50 anos", diz.

Autor de diferentes histórias que conversam com a sua vida pessoal, como nos livros "Feliz Ano Velho" e ainda "Ainda Estou Aqui", Marcelo escreveu um novo livro, com previsão de lançamento para junho, sobre o impacto de criar e ver o crescimento de dois meninos. A obra já tem nome: "Um Novo Agora".

Apegado às crianças, o escritor revela um receio com o distanciamento natural dos filhos na pré-adolescência. "Estou odiando imaginar que eu não sou a coisa mais importante na vida dos meus filhos".