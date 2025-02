Cheiro de óleo de motor ou pós-sexo: nem só de flores vivem os perfumes

Apesar de serem materiais sem um cheiro específico a ser extraído e simulado, dá para imaginar. A Granado, por exemplo, usa bastante o elemento em suas composições. Inclusive, tem um perfume com o nome Couro, em que essa é a nota principal.

A Água de Cheiro, outra perfumaria nacional, apesar de não ser de nicho, desenvolveu uma fragrância inspirada em veneno. O Absolut Poison tem notas de framboesa, acorde venenoso e patchouli.

De maconha a óleo de motor: você usaria?

A marca japonesa Commes des Garçons, que desembarca no Brasil ainda neste ano, também é conhecida por ter fragrâncias que fogem do esperado. É o caso, por exemplo, da fragrância Ganja que, como o nome sugere, tem Cannabis na composição.

Já um outro perfume da marca tem notas de cola industrial e fita adesiva. "É como se toda a natureza tivesse morrido e o último sobrevivente da terra estivesse tentando fazer o último perfume da história", avaliou um consumidor no site Fragrântica.

Já o coletivo de arte norte-americano MSCHF, conhecido por raramente produzir peças comerciais, lançou no início do ano passado o Smells Like WD-40. Um perfume com cheiro de óleo de motor e vanilina, um composto orgânico com cheiro de baunilha.