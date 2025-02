Carnalook: Ideias para customizar seu abadá com decote, laço e até pedraria

Recortes

Uma tesoura e um sonho. Apenas com esse objeto, dá para transformar totalmente seu abadá. Uma opção é cortar a peça pouco abaixo da linha do busto e criar um cropped básico, que pode ser usado com body ou hotpants.

Mas, se você for habilidosa com a tesoura e quiser agregar mais ousadia ao look, dá para fazer decotes em V, criar tops com ou sem alças e até investir em assimetria, deixando a peça com um ombro só ou mais justa de um lado e folgadinha de outro.