Menos é mais: rotina de skincare eficiente tem só três passos

Quantos passos têm a sua rotina de skincare? Muitas influenciadoras de beleza mostram inúmeras etapas, com diversos produtos e ativos diferentes. E como vemos bons resultados nos vídeos —muitas vezes cheios de filtros e editados—, a vontade de copiar existe.

As redes sociais estão generalizando cuidados como se a maioria das pessoas tivessem as mesmas necessidades. E não é assim. Daniel Coimbra, dermatologista e coordenador do Departamento de Cosmiatria da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Um skincare eficiente tem apenas três etapas: limpeza, hidratação e proteção solar. "É preciso entender a rotina antes de recomendar um passo a passo. Tem pessoas que trabalham à noite, outras que ficam expostas ao sol. O ambiente faz diferença", explica Anne Amaral, dermatologista e professora de dermatologia da Afya Educação Médica, em Manaus.