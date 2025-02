Marina Person sobre chance do Brasil no Oscar: 'Não vejo mais concorrentes'

No caso da categoria de melhor atriz, a disputa principal é entre Demi Moore e Fernanda Torres. "Claro que eu quero que a Fernanda ganhe, mas acho que ainda é cedo para falar", opina Marina. "Há algumas semana, o Emilia Pérez era o favorito, é uma loucura".

O que está acontecendo nesse momento é que o 'Ainda Estou Aqui' e a Fernanda Torres estão mais frescos na cabeça das pessoas. Está muito favorável para a gente, mas não quer dizer que a gente vai ganhar. Marina Person

O filme "Ainda Estou Aqui" superou a marca de US$ 1 milhão em arrecadação nos Estados Unidos. Mas o que levou a obra a se tornar um sucesso nos EUA? Para Marina, três características do enredo: a história de uma família, o fato de a narrativa ser verdadeira e a crueldade dos fatos.

A cineasta diz que saiu do cinema chorando, mas, ao mesmo tempo, feliz. "Assim como o filme tinha me tocado, pensei 'esse filme vai tocar as pessoas que ele precisa tocar', no sentido de ajudar a entender o que foi a ditadura no Brasil", afirma ela, acrescentando que a obra deveria ser exibida em todas as escolas militares do Brasil e do mundo.

"A gente deve muito à Eunice Paiva e também ao Marcelo, que botou essa história no livro, e ao Walter Salles, que falou 'vou fazer um filme sobre isso'. A gente deve a essas três pessoas".

