Sexo anal sem tabu: 8 passos para ficar segura e curtir à vontade

Como o anel externo já deve estar relaxado pelas preliminares, essa pausa, depois que o pênis estiver lá dentro, é essencial para deixar o segundo anel na mesma condição.

Só depois de alguns segundos, comece os movimentos, lentamente.

7 - O orgasmo dela

O estímulo do clitóris é essencial, pois é raro gozar apenas com a penetração anal.

A região do ânus é sensível, mas outros carinhos não devem ser dispensados.

Se o homem quer que a parceira passe a gostar de uma determinada prática sexual, deve se concentrar em dar prazer a ela. No sexo anal, não é diferente, e a atenção com as outras partes do corpo tem de ser maior.